Сервис защиты авторских прав

Популярные способы защиты авторских прав

Каждый из нас в той или иной степени является автором. Одни пишут стихи или делают фотографии, другие занимаются созданием научных работ или статей для журналов, третьи разрабатывают компьютерные программы, изобретают, создают новые технологии. Сохраняя объект интеллектуального труда в виде файла, публикуя его в Интернет, многие не задумываются: насколько актуальным становится вопрос о защите авторских прав, учитывая простоту копирования и возможность незаконного использование труда автора другими.

В соответствии с Российским законодательством официальной процедуры регистрации авторских прав не существует (кроме добровольной регистрации программ для ЭВМ и баз данных). Однако на практике авторы сталкиваются с необходимостью заранее обеспечить доказательства своих прав на объект интеллектуальной собственности, чтобы застраховать себя от потери или непризнания прав автора.

Основной способ защиты авторских прав - обеспечить себя доказательствами существования объекта интеллектуальной собственности на определенную дату. Наиболее популярными методами формирования таких доказательств являются депонирование произведения в авторском обществе или юридической компании, нотариальное удостоверение даты создания произведения, использование Интернет-сервиса COPYTRUST или отправка произведения по почте на свой адрес.

Депонирование произведений и нотариальное заверение

Суть депонирования – размещение в архиве организации печатной копии регистрируемого объекта интеллектуальной собственности и выдача соответствующего документа подтверждающего факт депонирования и его дату. Это не государственная регистрация, и поэтому гарантии безусловного признания за заявителем авторских прав нет. По сути, это просто фиксация времени предъявления и авторство все равно смогут оспорить в случае предъявления соответствующих доказательств, а документ о депонировании суд будет рассматривать как одно из доказательств, наравне с иными.

Почтовое отправление документов, фотографий, статей на свой адрес является еще одним способом обеспечения временного приоритета на объект интеллектуальной собственности. Штемпель с датой на почтовом конверте обеспечивает доказательство даты существования документов. Однако данное доказательство является неудобным, т.к. является одноразовым, ненадежным и легко оспариваемым.

Нотариальное удостоверение даты и времени предъявления документа является хорошим и зарекомендовавшим себя способом защиты авторских прав. Однако, этот способ является дорогостоящим, нотариусы не удостоверяют фотографии или технические документы, смысл которых им не понятен. Цифровые документы в специальных форматах в принципе не могут быть напечатаны, а значит и удостоверены нотариусом.

Поэтому, для регистрации работ и произведений в цифровой форме лучше использовать специализированные Интернет-сервисы.

Сервисы защиты авторских прав

На сегодняшний день сервисы, оказывающие услуги формирования приоритета можно разделить на две основные категории:

1. Сервисы, использующие собственный механизм фиксации времени и данных. По своей сути ничем не отличается от обычного депозитария, к тому же время регистрации на таком сайте ничем не обеспечивается, кроме честного слова его администратора, а неизменность депонируемых объектов интеллектуальной собственности не гарантируется. Таким образом, этот тип сервисов не является надежными.

2. Сервисы, использующие услуги удостоверяющих центров. Принцип работы состоит в получении при регистрации объектов интеллектуальной собственности меток времени, которые могут рассматриваться как доказательство существования защищаемого объекта интеллектуальной собственности на момент регистрации. Такие сервисы взаимодействуют с Удостоверяющими центрами, имеющими государственную аккредитацию Минкомсвязи РФ и действующими в соответствии с федеральным законом N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи».

Система COPYTRUST относится ко второй категории и предоставляет услуги в области электронного нотариата, защиты интеллектуальной собственности и прав авторов. С помощью системы COPYTRUST любой пользователь может зарегистрировать цифровой объект интеллектуальной собственности и получить доказательства его неизменности и существования на момент регистрации. Поскольку деятельность нашего сервиса основывается на положениях федерального закона об Электронной подписи, такой способ формирования доказательств авторских прав можно считать сравнимым по надежности c нотариальным удостоверением.